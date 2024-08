Kader Loth: "Ich kam als Zombie wieder raus!" Heftige Enthüllung über die Dschungel-Legende

Auch Elena Miras (32) schockierte mit einem Geständnis: Das sonst so taffe Reality-Sternchen offenbarte im Camp, dass sie vor Monaten schwere Depressionen bekam: "Die waren sehr stark. Ich habe mein Zimmer nicht mehr verlassen. Das Einzige, was ich im letzten Jahr gemacht habe, war eigentlich, meine Tochter in den Kindergarten zu bringen, mit einem Lachen im Gesicht. Und wenn ich mit ihr war, habe ich mit ihr gespielt, und danach war für mich wieder: 'Elena, geh ins Zimmer'. Ich hatte keine Freude mehr."

Vor Kummer wurde sie immer dünner, bis sie schließlich nur noch erschreckende 45 Kilo wog. Erst eine Therapie habe ihr zurück ins Leben geholfen:"Ich habe mir Hilfe geholt, war beim Psychologen mehrmals in der Woche, und so ging es dann Step by Step besser." Danni Büchner (46) wollte sich im Camp eigentlich als neuer Mensch präsentieren – optisch, aber vor allem auch mit einer deutlich positiveren Grundstimmung als bei ihrem Dschungeleinsatz 2020, kurz nach dem Tod ihres Mannes Jens. Doch am Lagerfeuer überkam sie dann doch wieder die Traurigkeit, als sie von einem Trauma aus ihrer Kindheit berichtete: Als junges Mädchen musste sie immer wieder miterleben, wie ihr betrunkener Vater auf ihre Mutter einprügelte. Alle drei Frauen zeigen sich diesmal von ihrer verwundbarsten Seite – und beweisen gleichzeitig, dass es oft tatsächlich hilfreich ist, über Tiefpunkte und Schicksalsschläge zu reden. Sogar (oder gerade?) mit der Konkurrenz am Lagerfeuer.

