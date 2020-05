Kai Pflaume: Ehe-Drama! Pikante Bilder aufgetaucht

Reddit this

Moderator Kai Pflaume hat an gleich mehreren jungen Beautys Gefallen gefunden. Die heißen Fotos zeigen wir im Video:

Nanu, was ist denn da los? Eigentlich gilt Kai Pfalume ja als treue Seele, der seit knapp 24 Jahren nur Augen für seine Ilke hat. Doch plötzlich scheinen die Blicke des - öfter mal auf Abwege zu geraten…

Jedenfalls sucht er die Nähe von schlanken Blondinen, die in knappen Outfits eine gute Figur machen. Ob im Mini-Bikini vorm Pool oder in verführerischen Dessous im Schlafzimmer ist ihm dabei offenbar Jacke wie Hose, Hauptsache, schön viel Haut…

Setzt Kai Pflaume seine Ehe aufs Spiel?

Was Ehefrau Ilke wohl dazu sagt, dass sich in den Insta-Abos ihres Liebsten scharenweise leicht bekleidete Konkurrentinnen rekeln? Immerhin gibt Kai selbst zu, dass es nicht immer ganz einfach ist, süßen Versuchungen zu widerstehen. „Ich habe in meinem Beruf viele Verlockungen und Möglichkeiten. Die Skandale liegen quasi überall links und rechts des Weges.“ Seine Strategie, um auf dem Pfad der Tugend zu bleiben: „Man muss ihnen halt ausweichen.“

Kai Pflaume: Schock-News nach 22 Ehe-Jahren!

Und wenn der virtuelle Blick dabei mehr oder weniger zufällig auch mal auf außereheliche weibliche Reize fällt? Da dürfte auch Ilke ganz gelassen bleiben. Wie heißt es schließlich so schön? Appetit holen kann man sich woanders, doch gegessen wird zu Hause!