Kai Pflaume: Polizeieinsatz! Es geht um Diebstahl

Bei den Dreharbeiten für eine von Kai Pflaumes TV-Shows musste am vergangenen Dienstagnachmittag in Berlin die Polizei anrücken. Der Grund? Diebstahl!

Offenbar wurden am Auto des Moderators die Scheiben eingeschlagen und mehrere Taschen, die sich darin befanden, gestohlen, wie die Polizei "Bild" mitteilt. Unter den gestohlenen Dingen war unter anderem auch ein Handy, welches in der Giesebrechtstraße in Berlin-Charlottenburg geortet werden konnte.