Kai Pflaume: "Traumschiff"-Hammer!

Kai würde gerne mal mit "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen in See stechen. "Meine schauspielerischen Qualitäten sind begrenzt. Aber 'Das Traumschiff' ist Kult. Dafür würde ich eine Ausnahme machen. Das weiß auch mein Freund Florian", verrät er jetzt im Interview mit der Zeitschrift "Mach mal Pause". Gibt es etwa schon konkrete Pläne? "Schauen wir mal!", sagt der Moderator geheimnisvoll. Es bleibt also spannend, ob wir Flori und Kai bald gemeinsam vor der Kamera sehen werden...

