Kai Pflaume: So erwachsen sind seine Kinder Marvin & Leon

In der Ehe von Moderator Kai Pflaume und seiner Frau Ilke spielt die Liebe eine gewichtige Rolle. Ob in Beziehungs- oder Erziehungsfragen, die beiden Ehepartner ziehen an einem Strang. Doch so langsam werden ihre Söhne Marvin und Leon erwachsen und ziehen alleine raus in die Welt. Jetzt verrät Kai Pflaume, wie sich das Erwachsenwerden seiner Kinder anfühlt.