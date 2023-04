Kai Schumann: "Doctor's Diary"-Comeback? Jetzt packt er aus!

Seit seinem Sieg bei "Das große Promibacken" letztes Jahr ist er auf den Geschmack von TV-Shows gekommen. Sehen wir ihn etwa bald in anderen Produktionen? "In erster Linie bin ich Schauspieler. Trotzdem möchte ich es nicht ausschließen, dass ich bei anderen Shows teilnehme. Wenn es was ist, was mich reizt, würde ich mitmachen, wie zum Beispiel 'Let's Dance'. 'The Masked Singer' ist natürlich auch cool, aber ich bin jetzt nicht der beste Sänger..." Es bleibt also spannend, wo wir Kai als nächstes sehen werden. Vielleicht ja sogar im weißen Arztkittel...

