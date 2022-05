Kailia Posey: Der Kinderstar (16) ist tot!

Ihr Grinsen kennt (fast) jeder! Kailia Posey wurde durch die amerikanische Kinder-Show "Toddlers and Tiaras" bekannt. Die Sendung zeigte Kinder und ihre Familien bei der Vorbereitung zu Schönheitswettbewerben. Dabei entstand eine Aufnahme, in der Kailia frech in die Kamera grinst. Wenig später wurde das GIF zum weltweiten Internet-Hit. Doch jetzt dürfte ihren Fans das Lachen vergangen sein. Kailia ist im Alter von nur 16 Jahren gestorben.