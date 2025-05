KAJ: Hinter den Masken - Das wahre Gesicht von Schwedens ESC-Knaller

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel sorgt ein Trio für Furore: KAJ, bestehend aus Kevin Holmström, Axel Åhman und Jakob Norrgård, vertritt Schweden mit dem Song "Bara bada bastu". Doch Moment mal – die drei stammen eigentlich aus Vörå in Finnland und gehören zur schwedischsprachigen Minderheit. Mit ihrer humorvollen Hommage an die finnische Saunakultur mischen sie die ESC-Bühne ordentlich auf.