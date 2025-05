ESC 2025 Gewinner: Das sind die offiziellen Favoriten!

Am 13. Mai beginnt das erste Halbfinale des ESC 2025 in Basel, das zweite folgt am 15. Mai. Das große Finale steigt am 17. Mai – und bereits im Vorfeld überschlagen sich die Prognosen. Eines ist klar: Schweden startet als Top-Favorit. Doch auch Österreich, Frankreich und ein emotionaler Beitrag aus Israel sorgen für Aufsehen.