"Kampf der Realitystars": Bittere Klatsche für Andrej Mangold

Am 14. Juli geht der "Kampf der Realitystars" in die zweite Runde. 25 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um den Titel "Realitystar 2021" und können sich dabei noch eine heftige Siegerprämie in Höhe von 50.000 Euro sichern. Kurz vor dem Start der Sendung sind die Promis schon richtig aufgeregt und rühren im Internet fleißig die Werbetrommel...