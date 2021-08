Mike Heiter & Laura Morante: Sie lässt die Baby-Bombe platzen

Laura lässt die Baby-Bombe platzen

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Laura in den nächsten Monaten gerne schwanger werden würde. "Nein", stellt sie direkt klar. "Ich möchte erst mal weiter hustlen und mir alles aufbauen! Ich erfreue mich momentan an der Geburt meiner Nichte und meines Neffen." Eine Schwangerschaft schließt sie aber nicht ganz aus. "Irgendwann wenn wir verheiratet sein sollten, dann auf jeden Fall", schwärmt sie.

Momentan hat die Friseurmeisterin offenbar sowieso eher Lust auf ein bisschen Ruhe. "Wenn ich abends nach Hause komme in der Woche, habe ich einfach keine Kraft und keinen Kopf für Haushalt", erklärt Laura. Deswegen greift Mike ihr derzeit umso mehr unter die Arme. Wie schön!