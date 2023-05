"Kampf der Realitystars": Eigenes Dixi-Klo und Laufband! Das verlangen die Promis

Bei "Kampf der Realitystars" ist kein Platz für Sonderwünsche: Die Promis müssen wie jedes Jahr auf engstem Raum gemeinsam in einer Sala am thailändischen Strand leben. Teilweise sind die Bestrafungen der Show so hart, dass die Stars nur mit dem Nötigsten auskommen müssen. Doch das ließen sich in der Vergangenheit nicht alle Teilnehmer gefallen und bestanden auf diverse Sonderwünsche in ihren Verträgen.

Der diesjährige Kandidat Percival Duke, bekannt aus "The Voice of Germany", hat sich ein privates Regal mit Weinflaschen, Gummibärchen und ein Laufband zusichern lassen, wie "Bild" jetzt berichtet. Und mit diesen Sonderwünschen war er nicht allein...