"Kampf der Realitystars"-Serkan packt aus: Er bekam nur einen Euro Gage!

Serkan Yavuz ist Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Kampf der Realitystars". Was er in der ersten Folge des Formats auspackte, schockierte nicht nur seine Mitstreiter: Serkan soll nur EINEN Euro Gage für seine Teilnahme an der Show bekommen! Ob das stimmt?

Serkan wurde 2019 bekannt, als er um das Herz der Bachelorette kämpfte. Anschließend konnte man den heute 30-Jährigen bei "Bachelor in Paradise" sehen - und das gleich zwei Mal! Bei seinem zweiten Versuch lernte er seine Freundin Samira Klampfl kennen, mit der er mittlerweile sogar ein Kind hat.

Ganz so unbekannt ist Serkan also nicht. Wie kann es also sein, dass er nur einen Euro Gage bekommt? Das verrät er nun selbst.