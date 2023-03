Kampf der Realitystars: Enthüllt! Dieser Promi wird gewinnen

In wenigen Wochen ist es wieder soweit und die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" startet auf RTLZWEI. Ab dem 13. April werden sich Promis wie DJane Giulia Siegel, Sarah Knappik, Ur-Bachelor Paul Janke, Reality-Star Serkan Yavuz, "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer und viele weitere Stars unter der Sonne Thailands zahlreichen Spielen stellen, um am Ende auf dem Siegertreppchen zu landen und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro einzusacken.

Wie "Bild" jetzt erfahren haben will, soll bereits herausgekommen sein, wer das sein wird...