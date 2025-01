"Kampf der Realitystars": Ersatz für Cathy Hummels steht fest!

Wie "Bild" berichtet, wird Arabella Kiesbauer (55) die Moderation von "Kampf der Realitystars" ab der sechsten Staffel übernehmen. Damit ist die Moderatorin nach 20 Jahren zurück im deutschen Fernsehen! Arabella begann ihre Karriere bereits vor über 30 Jahren und moderierte damals ihre eigene Talkshow "Arabella". 2004 wurde die Show dann wegen mangelnder Quoten eingestellt.

Anschließend ging sie zurück in ihre Heimatstadt Wien, um dort als Moderatorin durchzustarten. Bis heute moderiert sie in Österreich erfolgreich TV-Shows, wie die österreichische Version von "Bauer sucht Frau" oder die Musikcastingshow "Starmania". Jetzt wagt sie sich wieder vor das deutsche Fernsehpublikum und tritt in die Fußstapfen von Cathy Hummels! "Ich freue mich, wieder im deutschen Fernsehen vertreten zu sein. Als das Angebot kam, ‚Kampf der Realitystars‘ zu moderieren, war ich sofort begeistert. Ich bin absoluter Bauchmensch und habe sofort zugesagt", sagt Arabella zu "Bild". Für sie sei Deutschland "immer etwas Besonderes" gewesen.

Viele Fans der Show dürfte der Wechsel freuen, immerhin war Cathy nie sonderlich beliebt unter den Zuschauerinnen und Zuschauern.