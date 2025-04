Talkshow-Revolution bei "Kampf der Realitystars": Diese Änderung überrascht alle

Mit Staffel 6 zieht ein frischer Wind durch die Sala in Thailand: Kult-Moderatorin Arabella Kiesbauer übernimmt ab sofort das Ruder – und bringt direkt eine nostalgische Stimmung mit an den "Star-Strand". Die berüchtigte "Stunde der Wahrheit" erinnert plötzlich eher an eine 90er-Talkshow als an eine klassische Exit-Runde. Statt wie bisher alle Kandidaten gemeinsam auf der bereits bekannten Bank Platz nehmen zu lassen, trennt das neue Set die Gruppen optisch und dramaturgisch: Wer noch im Spiel ist, steht am Tresen, wer bereits ausgeschieden ist, sitzt auf der Bank – und darf diesmal auch mitreden!