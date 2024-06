Kampf der Realitystars: Schock für Cathy Hummels! Wird Sophia Thomalla die neue Moderatorin?

Es ist kein Geheimnis, dass die KdRS-Zuschauer sich immer wieder über das vermeintlich mangelnde Moderationstalent von Cathy beschweren. Viele bezeichnen sie als langweilig und zu steif. Auf dem Instagram-Kanal der Sendung häufen sich nach jeder Folge die negativen Kommentare:

"Kann die Moderatorin nicht bitte auch mal rausfliegen? So eine selten schlechte Leistung habe ich noch nie gesehen."

"Null Talent, von einer Moderation sehr weit entfernt."

"Ich glaube, auf diesem ganzen Planeten gibt es keinen Menschen, der schlechter moderieren würde als Cathy Hummels."

"Cathy Hummels ist wirklich ein Grund, KdRS nicht mehr zuschauen. Jede Woche ärgere ich mich aufs Neue über diese talentfreie Moderation."

Und als wäre das noch nicht genug, wünschen einige sich sogar Sophia Thomalla (34) als neue Moderatorin! Bei "Are You The One?" sorgt sie immer für Stimmung und fühlt sich vor der Kamera pudelwohl. Ob sie sich wohl vorstellen könnte, Cathys Job zu übernehmen? Derzeit sieht es allerdings nicht so aus, als würde der Sender auf die dauerhafte Kritik der Fans eingehen und die Ex von Mats Hummels (35) ersetzen ...