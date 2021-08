Kampf der Realitystars: Insider packen aus! DAS passierte hinter den Kulissen

In der "Kampf der Realitystars"-Sala hing der Haussegen schief! Loona warf Jenefer Riili und Andrej Mangold vor, dass sie sich Zettelchen schreiben und geheime Absprachen treffen. Kurz danach eskalierte die Situation komplett. Wie Jenefer jetzt der "BILD"-Zeitung berichtet, war der Streit "richtig, richtig heftig – weil wir eigentlich total eingeschworen waren. Ich habe ihr total vertraut und wir haben aufeinander gebaut. Deshalb war es so enttäuschend, dass ausgerechnet sie mich so als Buhmann darstellt." Doch wie ging es danach weiter?

