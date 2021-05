"Kampf der Realitystars": Was lief zwischen Andrej Mangold und Gina-Lisa Lohfink?

Im Sommer geht der "Kampf der Realitystars" in die nächste Runde. Schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge kommt ans Licht, dass Gina-Lisa Lohfink sich offenbar einen heftigen Ausrutscher erlaubt hat und daraufhin aus der Show geschmissen wurde. Doch was genau ist passiert und wie ist Andrej Mangold in die Sache verwickelt?