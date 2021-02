Kasia Lenhardt: Jetzt bricht ihre Familie ihr Schweigen

Kasias Angehörige haben jetzt über ihren Anwalt ein Statement abgegeben. "Mit großer Bestürzung und Trauer müssen wir den unerwarteten Tod unserer geliebten Tochter Kasia am 9. Februar bestätigen", heißt es in der Mitteilung. "Für die überwältigende Anteilnahme danken wir, bitten jedoch gleichzeitig, von Trauerbekundungen abzusehen, damit wir in diesen schweren Stunden zu uns selbst finden können."