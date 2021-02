Kasia Lenhardt: Jetzt packen Insider aus

Unter Kasias letzten Post häufen sich die Beileidsbekundungen der Promi-Kollegen und Freunden. So schreibt beispielsweise Ex-"BTN"-Star Jenefer Riili: "Da sieht man wieder, was Medien und öffentliche Hetze anrichten. Weil alle stark sind, aber nur im Internet... Ich hoffe, du findest deinen Frieden, sowas hat keiner verdient. Viel Kraft an die Familie und vor allem an den kleinen Sohn, möge Gott Gerechtigkeit geben!" Georgina Fleur kommentiert: "Ich bin zutiefst bedrückt und kann meine Traurigkeit kaum in Worte fassen. Was Mobbing anrichten kann, ist unerklärlich." Auch Bonnie Strange, Natalia Osada, Dagi Bee und Sami Slimani bekunden ihr Beileid.