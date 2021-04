Kasia Lenhardt: Jetzt spricht Mama Adrianna

Adrianna verabschiedet sich

Auf ihrem Instagram-Account bedankt Adrianna sich für die Unterstützung und Beileidsbekundungen. "Kasias Verlust ist schwer zu verkraften", erklärt sie. "In den letzten Wochen konnte ich die Online-Welt hier besser kennenlernen. Sie kann schön und informativ sein, aber auch oft sehr grausam, herzlos und falsch. Das macht mir Angst. Darum habe ich mich entschieden, die Aktivität auf meinem Konto in den nächsten Tagen einzustellen. Es ist also Zeit gekommen, Abschied zu nehmen."