Kastelruther Spatzen: Update! Jetzt spricht Norbert Rier persönlich über das Unglück

Eigentlich sollte Norbert Rier Grund zur Freude haben. Am 4. Oktober kommt das neue Album "Friedensadler" der Kastelruther Spatzen heraus. Doch die Vorfreude auf den Release wird von privaten Geschehnissen getrübt. Sein Sohn Alexander hatte einen schweren Autounfall, von dem er sich gerade noch erholen muss. "Er war nachts unterwegs, was genau passiert ist, weiß man nicht, vielleicht war es eine Art Sekundenschlaf, einen Moment der Unachtsamkeit. Jedenfalls hat er sich überschlagen, das Auto war Totalschaden und er hat sich eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung an der Schulter zugezogen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. In diesem Fall ist wirklich ein Wunder geschehen", berichtet er im Gespräch mit Martina Mack.