Kate Merlan: Baby-Beichte! Jetzt macht sie es offiziell

Kate Merlan möchte Nachwuchs! Gerade erst trennten sich die 35-Jährige und ihr Noch-Ehemann Jakub Jarecki-Merlan, zwar ist die Scheidung noch nicht im Gange, trotzdem wäre ein Kinderwunsch wohl das Letzte, an das man in der Zeit einer Trennung denken würde. Nicht so Kate: Wie sie jetzt zugibt, plant sie noch in diesem Jahr schwanger zu werden!

