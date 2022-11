Kate Merlan & Jakub Jarecki: Liebes-Comeback im Reality-TV? Sie sind wieder vereint

Schon in der ersten Staffel "Prominent getrennt" loderte das Feuer bei dem ein oder anderen Ex-Paar wieder auf. Das Reality-TV-Paar Luigi "Gigi" Birofio und Michelle Daniaux kam nachdem sie bei dem RTL-Format teilnahmen wieder zusammen. Wird es in der zweiten Staffel wohl auch wieder zu einem Liebes-Comeback kommen? Heiße Anwärter darauf sind wohl Kate Merlan und ihr Noch-Ehemann Jakub Jarecki. Im Intouch-Interview schloss Kate einen zweiten Anlauf mit ihrem Ex nicht komplett aus. Zwar wäre es ein weiter Weg, doch vielleicht gibt ihnen die Teilnahme bei "Prominent getrennt" ja eine kleine Starthilfe. Bleibt abzuwarten, wie liebevoll die beiden im TV wieder miteinander umgehen werden.

Ebenfalls dabei? Ex-"Temptation Island"-Paar Gloria und Nikola Glumac sowie die Reality-TV-Stars Fabio de Pasquale und Marlisa Rudzio.

Auch für viele Paare des "Sommerhaus der Stars" war die Beziehung nach der Sendung schnell vorbei. Welche Promis sich nach ihrer Teilnahme trennten, erfährst du im Video: