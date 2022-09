Temptation Island VIP: Enthüllt! Diese Promi-Paare sind dabei

Dieses Jahr kommen eingefleischte Trash-TV-Fans voll auf ihre Kosten. Mit dabei sind u.a. Michelle Daniaux und Gigi Birofio, deren Beziehung bisher ein ständiges On-Off war. Ob ihre Liebe nach "Ex on the Beach" und "Prominent getrennt" auch "Tempation Island VIP" übersteht?

Auch Tommy Pedroni und Sandra Sicora haben bereits Erfahrung mit Dating-Shows. Die beiden lernten sich bei "Ex on the Beach" kennen. Auf der Insel der Verführung wollen sie sich gegenseitig beweisen, dass ihre Beziehung mehr als nur ein kurzer Sommer-Flirt ist.