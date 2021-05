Kate Middleton in Schottland: Diese Outfits trug sie

Kate macht blau - und zwar allover: Angelehnt an die schottische Flagge demonstrierte Herzogin Kate eine Blazer-Rock-Kombination in herrlichem Royalblau im Palace of Holyroodhouse, der königlichen Residenz in Schottland. Der günstige Blazer stammt aus der aktuellen Kollektion des Highstreet-Labels Zara. Passend dazu schmeichelte ihr der Plisseerock von Hope, der nur 95 Pfund, umgerechnet also 110 Euro, kostet.

