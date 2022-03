Kate Moss: Erschreckender Absturz! Die Geschichte wiederholt sich

Sogar in eine Entzugsklinik hat die 24-Jährige jetzt eingecheckt. Doch bei aller Dramatik: So richtig ernst scheint Lottie ihren Aufenthalt im „The Meadows“-Rehab-Center in Arizona nicht zu nehmen! Statt Therapie und Problembewältigung stehen immer noch TikTok und Porno-Postings auf "OnlyFans" auf dem Programm … Auch den Fans fällt auf: „Du schenkst deinem Social-Media-Account mehr Beachtung als deiner Genesung!“ Aber was sagt eigentlich Kate zum Treiben ihrer Halbschwester? Das Supermodel hat schließlich selbst reichlich Erfahrung mit Drogen, ließ sich auch schon im "Meadows" behandeln – und schaffte den Absprung! "Sie kann nicht glauben, was sie da sieht", heißt es aus Kates Umfeld. Doch eingreifen will das Model nicht, denn: "Das Verhältnis ist schwierig." Dabei wäre jetzt wohl der beste Zeitpunkt, um die Differenzen auszuräumen …