Kathrin Menzinger: Blutiger Unfall beim "Let's Dance"-Training

Blutiger Zwischenfall beim Training

"Ich habe ein kleines Problem. Ich habe meine Tanzpartnerin kaputt gemacht", klagt René in seiner Instagram-Story und zeigt, wie Kathrin sich ein Kühlpack auf den Mund drückt. "Es hat gerade aus meinem Mund geblutet. Das ist meistens kein gutes Zeichen", zischt sie genervt. Davon will der 25-Jährige allerdings nichts wissen. "Du kannst nicht so lange kühlen, weil wir jetzt weitertrainieren müssen", stellt er klar. Als Antwort darauf bekommt er allerdings nur den Mittelfinger gezeigt. Auweia...