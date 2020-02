Kathrin Menzinger: Das ist der geheime Freund der „Let’s Dance“-Tänzerin

Mit einer atemberaubenden Performance zogen Kathrin Menzinger und Tijan Njie in der Kennlern-Show von „Let’s Dance“ alle Blicke auf sich. Kein Wunder, dass die Profi-Tänzerin und der „ “-Star jetzt schon als echte Favoriten ins Rennen gehen. Doch während es auf dem Parkett zwischen den beiden Tänzern ordentlich knistert, hat Kathrin Menzinger ihr Herz hinter den Kulissen längst verschenkt. Mit ihrem Freund Maximilian schwebt die Blondine im Siebten Himmel.

Kathrin Menzinger & Vadim Garbuzov: „Wollen auch in Zukunft Freunde bleiben“

Mit dem österreichischen Format „Dancing “ wurde die gelernte Turniertänzerin 2011 in ihrem Heimatland bekannt. Seit 2015 begeistert Kathrin Menzinger als Profitänzerin auf dem deutschen Tanzparkett von „Let’s Dance“. Direkt im ersten Jahr sicherte sich die Österreicherin an der Seite des Fußballspielers die Krone. Doch das Jahr war nicht nur von positiven Ereignissen geprägt. Nach sechs Jahren Beziehung gaben Kathrin und ihr damaliger Freund Vadim Garbuzov im Juli des Jahres überraschend ihre Trennung bekannt. Nicht nur liebestechnisch, sondern auch beruflich waren die beiden Profitänzer lange ein eingespieltes Team.

Tijan Njie: Wer ist die Freundin des „Alles was zählt“-Stars?

Doch trotz Trennung sprechen Kathrin und ihr Ex-Freund über ihre gemeinsame Zukunft in höchsten Tönen: „Wir sind im Guten auseinandergegangen, möchten keinen Moment der letzten 6 Jahre missen, und wollen auch in Zukunft Freunde bleiben. Wir werden weiterhin als Tanzpaar zusammen arbeiten und versuchen, unsere beruflichen Träume gemeinsam zu verwirklichen, im Tanzsport- und im Showbereich.“ Und das klappt bis heute ausgezeichnet, denn noch immer stehen die beiden Profitänzer gemeinsam auf dem Parkett.

Kathrin Menzinger: Schwer verliebt in ihren Freund Maximilian

Bei „Let’s Dance“ sorgte die hübsche Österreicherin in den letzten Jahren nicht nur mit ihren herausragenden Tanzkünsten, sondern auch mit Gerüchten um die eine oder andere Liebelei für Aufmerksamkeit. Doch statt ihrer berühmten Tanzpartner angelte sich Kathrin Menzinger 2019 lieber einen unbekannten Mann. Beim „Cooking in the City – Fire & Ice“-Event präsentierte sie ihren Freund Maximilian erstmals den Augen der Welt.

Zwar steht der Mann an ihrer Seite selber nicht im Rampenlicht, doch dafür sein Bruder. Der ist nämlich kein geringerer als der österreichische -Koch Alex Kumptner. Mit ihrem Freund hat Kathrin Menzinger nach fünf beziehungslosen Jahren endlich wieder einen echten Glücksgriff gelandet. So schwärmt die verliebte Österreicherin auf : „Der Mann hinter dem Livestream…Ihr könnt ihn Max nennen – Ich nenne ihn mein, für immer.“ Klingt fast so, als träumt die Profitänzerin bereits von einer gemeinsamen Zukunft mit ihrem Liebsten. Von Kindern und einer Hochzeit war bislang noch nicht die Sprache, doch was nicht ist, kann ja noch werden.

