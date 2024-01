René Casselly & Kathrin Menzinger: "Ich mag sie sehr!" So ging es nach "Let's Dance" weiter

"'Let’s Dance' hat mein Leben komplett verändert", schwärmt René im Interview mit InTouch Online. "Ich bin viel mehr in der Medienwelt aufgetaucht. Ich darf viele spannende Formate machen. Das sind Shows, die ich schon als kleiner Junge geguckt habe." Obwohl seit seinem "Let's Dance"-Sieg knapp zwei Jahre vergangen sind, werden Kathrin und er immer noch oft für gemeinsame Auftritte gebucht. "Ich tanze auch weiterhin mit Kathrin. Das hätte ich am Anfang der Staffel nicht erwartet", erzählt uns der "Turmspringen"-Gewinner weiter. Doch damit nicht genug. "Ich plane dieses Jahr meine eigene Zirkusshow und da muss Kathrin auf jeden Fall am Start sein. Ich mag sie sehr als Person."