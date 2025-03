Kathrin Menzinger: Große Ankündigung nach dem "Let's Dance"-Aus!

Um was es sich dabei genau handelt, das verrät der TV-Star natürlich nicht. Doch die Fans haben schon so einige Ideen, was es sein könnte. "Zweites Backbuch pleaseeee", schreibt ein Fan. Andere hoffen, dass Kathrin an einem Projekt mit ihrem früheren Tanzpartner, Zirkus-Artist René Casselly (28), arbeitet. Wir erinnern uns: Die beiden gewannen 2022 sensationell die 15. Staffel "Let's Dance" und standen danach auch immer wieder gemeinsam auf dem Parkett. Nun wünschen sich die Fans eine Tour von "Duo Durchgeknallt". Aber auch in der aktuellen Staffel der Show wird Kathrin Menzinger sicherlich weiterhin in den Openings und hinter den Kulissen zu sehen sein!