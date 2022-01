Meat Loaf: Die Musik-Legende ist tot

Auch auf der offiziellen Facebook-Seite des Sängers wurde der Tod bestätigt. "Unser Herz ist gebrochen. Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat. Umso mehr wissen wir all die Liebe und Unterstützung in dieser Zeit der Trauer um diesen so inspirierenden Künstler und wunderschönen Mann wirklich zu schätzen", heißt es dort in einem Statement. Seinen Durchbruch hatte der Sänger vor allem mit dem Album "Bat Out Of Hell" im Jahr 1977. In seiner rund 50-jährigen Karriere verkaufte er mehr als 100 Millionen Alben.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen. Von welchen Promis wir uns verabschieden mussten, erfahrt ihr hier im Video: