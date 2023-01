Katie Holmes: Liebes-Drama! Ausgetauscht gegen eine Jüngere!

Schon wieder! Denn auch in der Vergangenheit hatte sie kein Glück in der Liebe, wurde immer wieder schnell ersetzt oder gar betrogen. So schlenderte Italo-Lover Emilio nur wenige Tage nach der Trennung von Katie mit seiner neuen Flamme "GNTM"-Siegerin Vanessa Fuchs durch New York. Und Schauspieler Jamie Foxx, mit dem Katie immerhin sechs gemeinsame Jahre verbrachte, soll die Hollywood-Beauty mit anderen Frauen hintergangen haben. Es wäre also kein Wunder, wenn Katie nun erstmal die Nase voll hätte von den Männern! Zum Glück bringt ihr neuer Job am Theater jede Menge Ablenkung mit sich: Ab Januar wird Katie im Broadway-Stück "The Wanderers" zu sehen sein. Und vielleicht lernt sie ja dort ihren Mr. Right kennen. Man weiß ja nie …

