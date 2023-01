Sarah Jessica Parker: "And just like that" steht vor dem Aus!

Besonders zwischen Sarah und Cynthia gibt es Stress – und das hat einen Grund: Cynthia Nixon hat neben ihrer Rolle als Anwältin "Miranda Hobbes" neuerdings auch den Job der Co-Regisseurin übernommen. Das heißt: Sie gibt die Anweisungen – und der Cast tanzt nach ihrer Pfeife! Klar, dass Superstar Sarah Jessica Parker mit dieser Konstellation so ihre Probleme hat … "Es hat die Dynamik am Set völlig verändert", bestätigt ein Mitarbeiter. "Cynthia hat plötzlich das Sagen. Damit kommt Sarah gar nicht zurecht. Beide denken immer, sie wüssten es besser und fangen dann an, zu streiten. Es ist ein richtiger Machtkampf!" Durch die schlechte Stimmung soll es mittlerweile auch zwischen Sarah und "Charlotte"-Darstellerin Kristin Davis immer häufiger zu Diskussionen kommen. "Die Atmosphäre ist ziemlich geladen", heißt es. "Alle sind angespannt." Und zwar so sehr, dass offenbar auch schon die Serien-Produzenten in Sorge geraten, dass die neue Staffel nicht pünktlich zum Sommer 2023 fertig wird. Oder sogar überhaupt nicht mehr, wenn’s so weitergeht …

