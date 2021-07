Katie Holmes: Liebesdilemma - Diese "GNTM"-Beauty hat ihr den Lover ausgespannt

Getoppt wird das ganze Drama allerdings durch die naheliegende Vermutung, dass Vanessa sogar der Grund für das Liebes-Aus zwischen Katie und Emilio war! Denn schon Anfang Mai lud Vanessa auf ihrem Social-Media-Profil ein Foto aus Emilios Restaurant "Emilio’s Ballato" hoch – nur eine Woche bevor überraschend die Trennung bekannt gegeben wurde und Katie fortan wieder solo (und ziemlich bedrückt) durch die Nachbarschaft schlich...

Katies Ex hingegen verteilte fortan Likes unter Vanessas Posts, natürlich auch unter ihre sexy Bikini-Pics. Wie InTouch erfuhr, sollen sich die beiden mittlerweile regelmäßig treffen. Ist Emilio also ganz flott von einem Bett ins nächste gehüpft? Wäre ja nicht das erste Mal: Für Katie ließ er sogar seine Verlobte Rachel Emmons im Regen stehen! "Rachel war völlig überrumpelt, weil Emilio die Beziehung von einem auf den anderen Tag beendete", so eine Freundin damals in "The Sun". "Sie war mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit!" Statt zu heiraten, knutschte er noch am selben Abend mit Katie in einem Restaurant in SoHo. "Zwei Tage später waren die Bilder in der Presse, und Rachel wusste, was der wahre Grund für die Trennung war!" Genauso muss sich jetzt wohl auch Katie fühlen! Jetzt heißt es abwarten, wie schnell dem Italo-Koch dieses Mal der Appetit vergeht. Aber immerhin hat es Vanessa Fuchs nun doch noch auf die Titelseite geschafft...