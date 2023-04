Katja Krasavice: Erneuter Seitenhieb gegen Dieter Bohlen!

Auf ihrem Instagram-Kanal kündigt Katja nun die erste Single ihres kommenden Albums an. "Frauen" wird am am 4. Mai erscheinen, wie sie zu dem Video schreibt. In dem Video zu sehen ist die Rapperin, die ein pinkes Kleid mit der Aufschrift "Old White Men" ("alte weiße Männer") trägt. Dazu singt Katja unter anderem: "Ja, ich weiß. Nicht denken ist so leicht. Aber vielleicht checkst du’s mit der Zeit." - und richtet sich damit wahrscheinlich an Dieter Bohlen. Denn was außerdem auffällt: Hinter Katja ist dieser nämlich in Form eines Doubles zu sehen. Außerdem im Musikvideo zu sehen sein wird Jill Lange, wie Katja ebenfalls auf Instagram postet.