Katja Krasavice: Jetzt zeigt sie es allen!

Doch damit nicht genug: Elf (!) Porsche hat die gehypte Musikerin extra für den Clip auf den stillgelegten Flughafen Tempelhof karren und kunterbunt umlackieren lassen – heftig! Was das wohl alles gekostet hat? Der Dreh für ihren Song "Ich habe den schönsten Arsch der Welt" war jedenfalls auch kein Schnapper, so viel ist sicher: Auf Instagram postet Katja ein Video von sich, in dem sie in Mega-Heels eine Leiter hochsteigt, um auf "den größten Arsch der Welt" zu klettern; allein der Mega-Popo soll 12.000 Euro gekostet haben. Wie will Katja das in Zukunft noch toppen? Wir sind gespannt …