Katja Krasavice über Dieter Bohlen: "Ich habe ihn nackt ausgezogen"

In ihrem Podcast "Queen of Bitches" erklärt die Rapperin, dass sie nur unter einigen Bedingungen den DSDS-Vertrag unterschrieb: "Ich habe gesagt, er darf niemanden diskriminieren, er soll nicht sexistisch sein gegenüber Frauen, gegenüber Menschen. Er darf nicht homophob sein, er darf nicht rassistisch sein", sagt Katja. Ihr Co-Host Marwin Balsters fragt noch einmal nach, ob diese Dinge wirklich in ihrem Vertrag standen, woraufhin Katja bestätigt: "Ja, ich will das nicht. Er darf das nicht. Das Ding ist, ich bin niemand, der jemanden bevormundet. Es sollte einfach normal sein, das nicht zu machen."

Weiter erzählt sie, dass sie ebenfalls von Vorhinein angekündigt hatte, etwas dagegen zu unternehmen, sollte Dieter doch etwas Derartiges von sich geben: "Ich wollte mich davor schützen und ich meinte auch, wenn das passiert, werde ich meinen Mund aufmachen und fertig. Ich werde mit ihm streiten, ganz einfach", verrät Katja.

Abschließend hat die 26-Jährige nicht mehr viele Worte für ihren ehemaligen Jury-Kollegen übrig: "Ich bin enttäuscht von ihm, bin aber stolz auf mich. Am Ende habe ich das Ding gerockt, es war meins. Ich habe ihn nackt ausgezogen und gezeigt, wie er wirklich ist."