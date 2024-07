Katy Karrenbauer: "Ich mache nun mein Ding" - sie krempelt ihr Leben um

Inzwischen wurde das riesige Pflaster am Hals entfernt. "Ich fühlte mich plötzlich ganz verletzlich", sagt Katy. Sie hatte viel Glück im Unglück. "Durch Früherkennung und zeitnahes Handeln konnte mir geholfen werden. Von Tag zu Tag geht es mir ein wenig besser. Ich weiß: Ich hatte einen großen Schutzengel. Das hätte auch ganz anders enden können."

Sie ist übrigens sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. "Ich bin immer positiv, denn ohne Zuversicht geht gar nichts im Leben. Wie sagte die Neurologin neulich so schön? 'Wissen Sie was? Das ganze Leben ist ein Risiko.'"