Katy Karrenbauer: Intensivstation! Sie gibt ein Gesundheits-Update

Wie geht es der Schauspielerin nach diesen beiden risikoreichen Eingriffen? Bei "Exklusiv" auf RTL gewährte Katy Karrenbauer jetzt Einblicke in ihre Genesung. Sie gibt Entwarnung und verrät am 2. Juli 2024 in der Sendung: "Ich habe vor wenigen Stunden die Intensivstation verlassen. Gestern lag ich wieder auf dem OP-Tisch. Das ist die frische Narbe, fünf Zentimeter soll sie lang sein, mir geht es gut. Von jetzt an Tag für Tag besser, beide Rohre sind wieder freigeblasen".

Wenigstens kann die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin von 2011 ihre Situation mit Humor nehmen. Sie blickt positiv in die Zukunft und verrät der "Bild" nach der OP, wie sie in Zukunft ihr Leben gesünder gestalten will: "Ich möchte mich in Zukunft mehr um mich selbst kümmern als um andere. Außerdem bin ich schon erfolgreich dabei, mein Rauchverhalten zu reduzieren. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich meine Erkrankung überstanden habe, weil sie rechtzeitig erkannt wurde. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar". Mit diesem positiven Mindset kann ja für Katy Karrenbauer nur alles gut werden. Bleibt nur, der Schauspielerin eine gute und schnelle Genesung nach der OP zu wünschen.

