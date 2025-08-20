Selbst in der Schule riss der hässliche Spott nicht ab: Katy wurde ausgegrenzt und beleidigt. "Ich war sehr dick als Jugendliche und ich habe es nicht leicht gehabt, weil die Menschen und gerade die Kinder in der Schule sehr frech sind." Auch später wurden die Erfahrungen oft nicht leichter. Als Beispiel nennt sie die RTL­-Erfolgsserie "Hinter Gittern". Für ihre Rolle der "Walter" wollten die Produzenten eher den Brigitte­ Nielsen ­Typ – groß, blond, kurvig. Katy aber? Die passte nicht ins Schema! Doch statt sich entmutigen zu lassen, zeigte sie allen ihr Talent: Sie bekam die Rolle und wurde Kult. Heute nutzt die Schauspielerin ihre Bühne, um sich gegen Mobbing einzusetzen. Denn sie weiß aus eigener Erfahrung: Wer ausgegrenzt wird, muss besonders stark werden. Mutig und selbstbewusst.