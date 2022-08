Katy Perry & Orlando Bloom: Bitteres Baby-Drama

Auf die Frage, ob sie sich weiteren Nachwuchs wünsche, hatte Katy jetzt jedenfalls eine klare Antwort: „Ich bin für alles bereit!“, so die 37-Jährige im Interview mit „People“. „Ich liebe die Erfahrungen, die ich mit meiner Tochter mache!“ Auffällig: Zuletzt war Katy bereits häufiger mit ihrem Babywunsch an die Öffentlichkeit gegangen, sprach immer wieder davon, dass sie so etwas „gern plane“. Ein Wink mit dem Zaunpfahl an ihren Dauerverlobten Orlando Bloom?