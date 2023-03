Katy Perry & Orlando Bloom: Liebesdrama! Sie stehen vor den Scherben ihres Glücks

Der Schauspieler sprach jetzt in einem Interview mit dem "Flaunt"-Magazin Klartext: "Wir schwimmen in zwei völlig verschiedenen Pools. Ihr Pool ist einer, den ich definitiv nicht verstehe – und ich denke, sie versteht meinen nicht", beschrieb Orlando seine sieben Jahre lange Beziehung mit Katy. "Manchmal sind die Dinge einfach richtig, richtig, richtig schwierig. Ich werde nicht lügen. Wir kämpfen mit unseren Gefühlen und unserer Kreativität." Oha, ganz schön offene Worte! Und es ist nicht das erste Mal, dass Orlando öffentlich seinem Frust freien Lauf lässt: Bereits kurz nach der Geburt von Tochter Daisy beschwerte er sich über zu wenig Sex! Krass …

Zumindest in einem Punkt sind sich die beiden einig: Irgendwie steckt der Wurm drin. Denn auch Katy hatte vor einiger Zeit zugegeben, dass ihre Beziehung nicht ganz einfach sei. Im "The Goop"-Podcast mit Gwyneth Paltrow betonte die 38-Jährige: "Ich denke, wenn beide Parteien bereit sind, die Arbeit zu machen, dann wird es viel einfacher. Aber wenn eine Person denkt, dass sie keine Arbeit zu erledigen hat, dann wird es wirklich schwierig." Ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Orlando, der schwer beschäftigt ist und gerade erst eine neue Rolle in dem Psychothriller "The Cut" annahm? Schon im vergangenen Herbst sollen sich Katy und Orlando in Paartherapie begeben haben, um gemeinsam an ihren Problemen zu arbeiten. Gebracht hat es bisher wenig. Es hat wohl triftige Gründe, warum seit der Verlobung vor vier Jahren keine Hochzeit zustande kam …