Kelly Family: Das Drama um Maite, Angelo und Michael Patrick eskaliert

Es ist so bitter: Maite Kelly (40) und ihre Brüder Michael Patrick (42) und Angelo (38) haben so viel erreicht und wirken doch verloren! Neue bittere Beichten der drei Stars sorgen jetzt für neuen Wirbel in der an Skandalen nicht armen Kelly Family.

Beispiel Maite: Seit der Trennung von Ehemann Florent (44) sieht es in ihrem Liebesleben düster aus. „Aufheiterung“ versprach ein Kollege – Roland Kaiser (68). Von ihm schwärmte die Blondine lauthals: „Roland war für mich schon als Kind so einer der ganz großen Lieben.“ Flirts auf der Bühne inbegriffen! Doch jetzt erteilte der Sänger, der seit 1996 mit seiner Silvia (54) verheiratet ist, dem Geturtel eine klare Absage! „Es ist absurd. Maite und ich arbeiten zusammen, sie ist eine wunderbare Frau und… auch mit meiner Frau befreundet. Also totaler Blödsinn!“

Arme Maite: Kein Gatte mehr und kein neuer Herzensmann in Sicht. Einsam, enttäuscht und verlassen! „Wir leben leider in einer Zeit, in der man Frauen das Gefühl gibt, dass sie ohne Partner nicht liebenswert seien“, sagt sie. Klingt sehr verbittert…

Die Kelly Family ist vom Pech verfolgt

Oder Michael Patrick: Das drittjüngste Kelly-Mitglied rechnet mit dem Showgeschäft ab. Sein bitteres Fazit: „Es ist sehr viel Fake, eben nicht das echte Leben… der Maßstab zum Glück.“ Sein Glück fand Michael Patrick in einer Solo-Karriere. Wieder mit den Kellys auftreten? Bloß nicht! 27 Jahre war er mit der Family unterwegs – und blickt heute bedrückt zurück: „Ich vermisse es ehrlich gesagt nicht!“ Harte Worte eines Mannes, der nie Kinder bekam. Weil er selber nie eine Kindheit hatte?