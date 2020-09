Maite Kelly & Roland Kaiser nach Liebes-Gerüchten: Es ist raus!

Wie Roland Kaiser nun verrät, ist an den Liebes-Gerüchten zwischen ihm und Maite absolut nichts dran. So erklärt er nun im Interview mit "SUPERillu": "Wir lachen darüber." Ebenfalls ergänzt er: "Es ist absurd! Maite und ich arbeiten zusammen, sie ist eine wunderbare Frau – und im übrigen auch mit meiner Frau befreundet. Also totaler Blödsinn!" Ehrliche Worte, die zeigen: Maite und Roland sind wirklich nur gute Freunde! Ob der Schlagersänger den Liebes-Spekulationen damit wohl ein jähes Ende setzten konnte? Wir können gespannt sein...