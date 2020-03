Kerstin Ott: Baby-News! Jetzt packt sie aus

Seit acht Jahren ist happy mit ihrer Ehefrau. Aus der Beziehung mit ihrem Ex-Mann brachte Karolina zwei Kinder mit in die Ehe. Gemeinsam lebt die kleine Patchwork-Familie in Heide. Kommt jetzt etwa noch gemeinsamer Nachwuchs dazu?

Kerstin Ott spricht über ihre Baby-Planung

"Nee, das Kinderthema ist bei uns abgeschlossen", stellt Kerstin im Interview mit "Schlager.de" klar. "Wir müssen die beiden erstmal ordentlich erwachsen bekommen. So wie es ist, ist es schön. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht viel zu viel zumutet und auch noch Zeit für sich selbst und für andere hat."

Kerstin Ott: "Sie sollen in Ruhe groß werden"

Derzeit sind Kerstin und Karolina völlig zufrieden mit den beiden Töchtern Laura und Lilli. Bei der Erziehung ist der Sängerin vor allem eines wichtig: "Dass die Mädchen machen, was sie glücklich macht. Und dass sie in mir immer eine Ansprechpartnerin haben, gerade bei wichtigen, ernsten Themen. Sie sollen haben, was sie benötigen, und in Ruhe groß werden."

