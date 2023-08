Kerstin Ott: "Da hat der Wodka schon geholfen"

Wie die 41-Jährige jetzt in der "NDR Talk Show" zugibt, hatte sie früher so schlimmes Lampenfieber, dass sie teilweise eine halbe Flasche Wodka vor einem Auftritt getrunken hatte. Jetzt spricht sie darüber, wie sie das damals überhaupt bewerkstelligen konnte: "Damals ging auch so ein Auftritt irgendwie eine Viertelstunde - heute ist es dann natürlich dementsprechend länger. Wenn ich auf Tour bin, sind es zwei Stunden. Da kann ich mir keine halbe Flasche Wodka hinternageln, das geht natürlich nicht. Ich würde es auch gar nicht mehr schaffen. Damals war es aber so ein Lampenfieber, dass ich mich einfach auch nicht getraut habe. Ich konnte nicht mal Hallo sagen zu den Leuten oder überhaupt in Konversation mit denen treten. Ich konnte meine Lieder singen, aber dazwischen, ich habe einfach keinen Pieps rausbekommen. Und da hat der Wodka schon geholfen."