Heute weiß sie: Hilfe annehmen war der Wendepunkt. Mit professioneller Unterstützung kämpfte sie sich aus dem Tal – und möchte anderen Mut machen: "Durchhalten lohnt sich, es wird besser! Sucht euch Hilfe, wenn’s euch auch so geht." Auch ihre Ehe überstand die Krise – ein starkes Zeichen der Liebe. "Unsere Beziehung ist zum Glück stabil. Wir sprechen offen über alles – auch wenn’s manchmal schwerfällt. Genau das verbindet uns noch mehr." Heute ist Kerstin wieder voller Energie – und voller Hoffnung. "Ich glaube an ein tolles Leben und bin gespannt auf alles, was noch kommt." Ihr Lächeln sagt: Es ist ein echter Neuanfang – mit Herz, Kraft und neuer Lebensfreude.