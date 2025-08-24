Kerstin Ott: "Ich habe einfach nur versucht, zu überleben!"
Kerstin Ott hat eine schwierige Zeit hinter sich. Heute will sie anderen Menschen Mut machen.
Für Kerstin Ott geht es endlich wieder bergauf.
Der Blick entschlossen, das Lächeln erleichtert: Kerstin Ott (43) schaut nach vorn – und lässt die Schatten der Vergangenheit hinter sich. "Ich bin in meinem neuen Leben angekommen", sagt die Sängerin und strahlt dabei Zuversicht aus. Spielhalle, Alkohol, Zigaretten – sie hat allen alten Süchten abgeschworen! Nach dunklen Zeiten geht es endlich bergauf. Sie hat ihre Dämonen besiegt. Doch der Weg dorthin war alles andere als leicht ...
Kerstin hat hart gekämpft
Zu Beginn ihres Neuanfangs fiel sie in eine tiefe Depression – so dunkel, dass sie kaum noch aus dem Bett kam. Ein ganzes Jahr lang spürte sie keine Freude, weinte oft plötzlich ohne ersichtlichen Grund. Eine schwere Zeit, auch für Ehefrau Karolina (44). "Ich konnte ihr kaum noch Liebe geben", gesteht der Schlagerstar rückblickend. "Ich habe einfach nur versucht, zu überleben."
Heute weiß sie: Hilfe annehmen war der Wendepunkt. Mit professioneller Unterstützung kämpfte sie sich aus dem Tal – und möchte anderen Mut machen: "Durchhalten lohnt sich, es wird besser! Sucht euch Hilfe, wenn’s euch auch so geht." Auch ihre Ehe überstand die Krise – ein starkes Zeichen der Liebe. "Unsere Beziehung ist zum Glück stabil. Wir sprechen offen über alles – auch wenn’s manchmal schwerfällt. Genau das verbindet uns noch mehr." Heute ist Kerstin wieder voller Energie – und voller Hoffnung. "Ich glaube an ein tolles Leben und bin gespannt auf alles, was noch kommt." Ihr Lächeln sagt: Es ist ein echter Neuanfang – mit Herz, Kraft und neuer Lebensfreude.
