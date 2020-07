Kerstin Ott: Jaa, jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Auch an Kerstin Ott gingen die vergangen Wochen nicht spurlos vorüber. So mussten nicht nur all ihre Konzerte abgesagt werden, auch ob ihrer Ersatz-Tournee Ende dieses Jahres stattfinden wird, ist nach wie vor unklar. Für die Schlagersängerin alles andere als leicht. Doch jetzt die freudige Überraschung! Wie Kerstin nun via Instagram berichtet, ist ihr Glück endlich wieder zurück!